Cinta Laura Tampil Hot di Majala Dewasa

Ternyata bukan saja Ariel Tatum yang kerap tampil di majala dewasa Maxim, namun juga artis sekaligus penyanyi cantik Cinta Laura Kiehl.

Hal itu terlihat dari beberapa foto yang diunggahnya lewat akun Instagram-nya.

Cinta tampak begitu cantik dengan dres warna hitam yang memperlihatkan bagian pundaknya.

“Inside this month’s @maximindonesia!,” tulis Cinta dalam caption.

Cinta terlihat berpose duduk di sebuah kursi sambil memandang ke arah samping. Lekuk tubuh seksi bintang film “The Ninth Passenger” ini terlihat begitu menggoda.

Ia juga sempat pamer cover majalah Maxim yang juga memperlihatkan wajah cantiknya.

“Yipeeeee. My cover for this month’s Maxim has been published. Get yours ASAP!,” tulis Cinta.

Tak mengherankan rasanya jika netter langsung memberikan pujiannya pada Cinta. Banyak netizen yang menilai jika kecantikan dan keseksian Cinta tersebut dibarengi dengan otak yang cerdas.

Cinta memang juga dikenal sebagai artis yang pintar. Ia berhasil menyabet dua gelar sarjana sekaligus dari Universitas Columbia, New York hanya dalam waktu tiga tahun.

Tak heran jika banyak netizen yang kagum dengannya.

“Beautiful… Smart… Sexi and Hot# Love u Cinta … i’m very proud have u# actress in Indonesia… International too now… Success for u always,” kata seorang netizen

“Arep piye polahmu, tetap cantik, 1.000 jempol buat Cinta,” kata netizen lainnya.

“Pinter..cantiq..ga banyak sensasi..tapi banyak prestasi..n logatnya kui loh..,” tulis akun @melissasafitrhie.

“Your seksi,” tambah akun @kevinhyo08.

Sebagian netter malah menyamakan wajah Cinta Laura kali ini dengan Ariana Grande.

“Mirip kok sama ariana grenade” tulis akun @lisha_nyam_09. (rmol/fajar)