Trending Pendukung Ahok Jelekin Agus, Annisa Pohan Geram, Saling ‘serang’ Komentar dengan Teman Editor

SEBAGIAN Pengamat menilai penampilan perdana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam debat Kandidat Cagub dan Cawagub DKI Jakarta pada jumat malam lalu, adalah penampilah yang cukup memuaskan.

Penampilah tersebut juga merupakan bantahan atas opini masyarakat yang selama ini menilai ketidakhadiran Suami Annisa Pohan itu dalam debat-debat sebelumnya lantaran ketidakmampuannya.

Namun berbeda dengan beberapa pendukung Ahok-Djarot di sosial media, mereka menilai penampilan Agus tak ada apa-apanya dibanding dengan Ahok

Tak tanggung-tanggung mereka pun membully-nya. Tak hanya itu, pasangan Anies Bawedan dan Sandiaga Uno juga tak lepas dari sasaran ocehan dari pendukung Ahok-Djarot.

Seperti salah satu akun Path atas nama Deehan yang juga merupakan teman Annisa Pohan, Ia ikut mengomentari penampilan kedua lawan Ahok tersebut.

“Gwa ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot tu kayak 2 orang tua di antara: 1. anak sulung yang idealis tapi ga praktikal, rada sok tau 2. anak bungsu yg masih ga tau mau ngapain tapi sensitive-an,” tulis pengguna Path dengan nama akun Deehan.

Tak tinggal diam, Annisa Pohan menjawab komentar tersebut, Ia membela suaminya dan menyebut temannya itu sebagai pengamat dadakan.

“Anda pengamat dadakan? Sengaja biar gw baca ya? Sangat tidak beretika…” jawab Annisa Pohan.

Seperti mencari masalah, pendukung ini pun kembali menjawab Annisa.

“Sorry Nis, lo teman gw, masalah aspirasi gw apa is NONE of your bussines. Kalau keberatan, maaf, buat gw sih, lo istrinya siapa ga ngaruh, gw temenannya sama lo, bukan berarti harus setuju selalu sama lo. No need bilang etika atau tidak. Gue tidak pernah judge lo beretika atau tidak. THAT IS INSULTING,” jawab Deehan.

Komentar pun menjadi ramai, Annisa kembali membalasnya.

“Seorang teman tidak akan menghina suami temannya jelas-jelas di depan istrinya, pilihan politik boleh berbeda, tapi atas nama politik kemudian menjadi pembenaran untuk menghina suami teman sendiri” Jawab Annisa Pohan.

“Atas adalah bagaimana gw memandang debat pas gw nonton tadi. persepsi gw jelas kok, konteksnya apa, ga mutla ga semua musti setuju, tapi ga ada niat juga untuk menghina personal,

gw malah kaget akan took things personally” balas akun Deehan

“Gw rasa hati lo tau niat lo menghina paslon lain selain nomor 2. dilihan dari paragraf terakhir, padahal lo bisa di inner circle aja komennya, aspirasi urusan masing-masing tapi kalau keluarga gw itu juga urusan guw” jawab Annisa Poha.

Capture percakapan dan perseteruan Annisa Pohan dan Deehan pun langsung menyebar di media sosial. Perseteruan istri AHY itu mendapat tanggapan beragam dari netizen. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik.

“Saya memang bukan pendukung siapapun tp saya setuju sama mba anisa, pilihan emang masing2 dan bebas tp atas nama etika pertemanan apa baik menjelekan temannya apalagi dipath biasanya yg berteman dipath adalah seorang yg lumayan dekat dengan orang tersebut tp ini malah jelas jelasan menjelekan suami temennya. Logikanya istri mana yg mau dan legowo kalo suaminya di jelekin atau bahkan di hina? Kesannya kayak mancing banget biar pasangan tersebut dan keluarganya cacat dimata publik“. tulis akun @lovelly_ipiet

Tak lama setelah itu, Annisa Pohan pun meminta maaf kepada masyarakat atas hak jawab dalam membela suaminya. Permintaan maaf itu Ia posting dalam akun Instagramnya saat acara doa bersama warga Jakarta Utara

“Bersama ini saya memohon maaf kepada masyarakat yang tidak berkenan dengan hak jawab saya dalam membela suami saya kepada teman saya sendiri, semoga kita semua diberikanhidayah oleh Allah SWT .. aamiin” (dal/fajar)