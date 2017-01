Awalnya Nggak Suka Beliau, Puput Melati Shock saat Bertemu Habib Rizieq

Bismillahirrahmanirrahim….. Semakin jelas… Ga perlu banyak kata..krn org yg berfikir dan mau berfikir pasti sdh paham dan mengerti.. . . Teruslah berjuang Habib…(kl inget habib jd brebes milis). Duluuuu..saya termasuk yg tidak suka dengan beliau…tapi Allah mempertemukan saya dng beliau thn 2013 lalu saat diajak suami saya..beliau jg yg mentahnik anak saya almer pakai kurma yg beliau kunyah lalu diberikan ke mulut anak saya…shock bangeet sayanyaa…krn br pertama kali liat seorang habib yg saat berdakwah lantang menyerukan kebenaran tapi sehari2nya beliau orang yg sangaat lembuutt kl bicara..jauh dr kesan yg sprt media2 tampilkan..akhlaknya luar biasaa kepada siapapuuun termasuk kpd istri dan anak2nya..saat itu saya cm bisa bengong…kok ada ya org yg seperti beliau…bedaa bangeet ga kyk yg saya tau(taunya jg dr media sih)…sejak saat itu semua berubah 1000derajat fikiran awal saya kepada beliau.jadi malu sendiri jd merasa dosa krn berburuk sangka sm beliau..itulaah kl korban media..(termasuk saya yg jadi korban.)bener banget fix kalo ga kenal maka ga sayang.. . Terlalu bnyk yg dihilangkan bhkan cenderung fitnah atas apa yg beliau lakukan selama ini untuk menegakkan kebenaran😢😢 semoga Allah selalu Melindungi Habib..dan kami semua disini ga akan henti berdo’a untuk Negeri ini…Alfateeha… #ILC#BelaUlama#saveNKRI#tvone

