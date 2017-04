Olala… Bully Deddy Corbuzier, Balajaer Takut dan Minta Maaf

POSTINGAN Deddy Corbuzier berupa video komedi yang dinilai sindir Ayu Ting Ting berbuntut pada pembully-an terhadap dirinya.

Host hitam putih itu dibully oleh salah satu akun yang mengaku keluarga Ayu Ting Ting.

Belakangan Ia pun meminta maaf terhadap Deddy Corbuzier. Permintaan maaf itu dilakukan melalui Direct Message alias DM.

“Selamat siang om, Ded, saya mau minta maaf atas kelancangan saya kemarin siang yang sudah menyinggung anda lewat postingan foto-foto anda di lapak saya. Tidak ada alasan lain karena anda telah menyindir ATT, merasa tidak terima dengan video anda menyebut nama ATT, saya harap anda mau menerima permohonan maaf saya.” tulisnya.

Permohonan maaf ini diposting ulang oleh Deddy Corbuzier melalui akun instagram pribadinya. dan menulis beberapa pesan.

Berikut tulisan Deddy Corbuzier dalam keterangannya.

1. FansClub dibuat oleh keluarga namanya adalah Arisan.

2. Penyebutan inisial adalah ambigu. Maaf Bapak Hamdan ATT 🙂 sedangkan menaruh foto saya dan membawa rasis dll adalah fatal dan ITE

3. Ya saya selalu tau siapa anda, tinggal dimana, bersama siapa saat ini. Bahkan password akun anda.

4. I have an Team IT that always know whoever u are in one day.

5. Thank u buat permintaan maaf nya. Jadi saya tidak perlu susah susah ke sudirman sekarang.

6. Postingan ini akan saya hapus hari ini (supaya ga ngotorin IG saya).

Diketahui, Deddy Corbuzier dan Chika Jessica menjadi perbincangan hangat di sosial media, hal ini lantaran sebuah video komedi yang dibuat keduanya dinilai menyindir AYu Ting Ting.

Padahal kedua Host Hitam Putih itu hanya menggunakan inisial ATT.

Baca Juga : Pedas! Deddy Corbuzier dan Chika Sindir Ayu Ting Ting: Otaknya gak Dipakai

“Insialnya ATT Sang Penyanyi (Mungkin Dangdut) DAN HARGA OTAK NYA.. Bentar lagi IG jadi Amis, ingat Baper adalah penyakit menular! TAG YOUR FRIENDS 🙂 And yes u will love this (well some of you that smart:) ) . .Tanpa buka aib dan tanpa Gesek2 Alay sexual sama suami orang. Tulis pria berkepala plontos itu dalam keterangan videonya. (dal/fajar)