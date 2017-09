Ceraikan Zack Lee, Nafa Urbach Rencana Adopsi Anak

FAJAR SELEB, JAKARTA– Setelah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Zack Lee pada Selasa (19/9), Nafa Urbach bungkam. Setiap kali dihubungi, dia tidak merespons. Dia hanya mau berbagi kabar melalui media sosial.

Yang terbaru, dia mengungkapkan niat untuk mengadopsi anak. Lewat unggahan siluet ibu dan anak, Nafa menuliskan keinginannya.

’’I love you my daughter. Nanti kita angkat adek ya buat Mikha. (Hari ini mau jalan-jalan lihat panti asuhan, Mikha pengin banget punya adek sejak lama). I’m trying my best, my love,’’ tulis Nafa, mengacu ke putri semata wayangnya, Mikhaela Lee Jowono, 6.

Unggahan itu dibanjiri ribuan komentar dukungan dan penyemangat. Nafa pernah bercerita, Mikha sudah lama minta adik. Namun, lewat unggahan itu, dia seakan menegaskan bahwa niatnya bercerai dengan Zack sudah bulat. Tak ada jalan kembali. Saat ini dia mengaku butuh waktu untuk sendirian.

’’Teman-teman media, saya mohon maaf, untuk saat ini saya belum bisa kasih penjelasan apa pun,’’ tutur Nafa di Instagram Story Sabtu lalu.

’’Mohon jangan datang juga ke rumah saya. Saya butuh banyak waktu untuk sendiri. Sabar ya, nanti ada waktunya untuk teman-teman semua. Please sabar,’’ pintanya. (jpnn/fajar)