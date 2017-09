Ayu Ting Ting dan Via Vallen Terlibat ‘Perang Dingin?’

FAJAR SELEB, KEMUNCULAN Penyanyi Dangdut Via Vallen, disebut-sebut sebagai saingan berat Ayu Ting Ting. Apalagi Via Vallen pernah dinobatkan sebagai penyanyi dangdut terpopuler 2017 pada bulan Mei kemarin.

Dinobatkan sebagai penyanyi terpopuler 2017, Via Vallen saat itu mengalahkan pedangdut lainnya, seperti Cita Citata ataupun Ayu Ting Ting. Single ‘sayang’ yang dipopulerkan oleh Via Vallen, kini telah dinonton sebanyak 51 juta kali melalui chanel You Tube.

Berbagai ‘perang komentar’ kerap mewarnai sosial media. Lantaran fans fanatik Ayu ting Ting tak rela julukan pedangdut terpopuler dinobatkan bagi pendatang baru seperti Via Vallen.

Yang terbaru, beredar kabar Ayu dan Via terlibat perang dingin. Namun kabar itu dibantah oleh keduanya.

“Sebenarnya saya sama Ayu nggak ada apa-apa, ini sebagai klarifikasi kepada orang-orang luar bahwa saya sama Ayu nggak ada apa-apa,” kata Via Vallen dalam tayangan infotaimen belum lama ini.

Lantas bagaimana Ayu Ting Ting di mata Via Vallen?, ” Ayu Ting Ting itu Artis besar loh, sebagai penyanyi dangdut, bisa dibilang dia itu nomor 1, senang,” kata Via Vallen.

Meskipun begitu, pertemanan Ayu Ting Ting dan Via Vallen hanya sebatas perkenalan biasa. Keduanya tak begitu akrab seperti artis lainnya. “Ketemu di panggung saja sih, palingan cuma cerita-cerita dikit,” imbuh Via Vallen.

Hal senada dikatakan Ayu Ting Ting, janda satu anak itu menceritakan pertama kali pertemuannya dengan Via Vallen di salah satu acara televisi swasta beberapa tahun silam. “Nggak begitu kenal, tapi dulu pernah satu acara dan pertama kali ketemu, ya udah kayak teman biasa aja, semuanya baik,” cetus Ayu Ting Ting. (dal).