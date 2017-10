Dinilai Sindir Mantan Istri Cinta Terlaknat, Mulut Atlarik Dikatain Seperti Emak-Emak

Dimobil….menunggu…dan ketika lagu cinta bisa didengar kembali…cinta terhormat…bukan cinta terlaknat. Oh senangnya bisa terbuka… beda banget dengan yang diam2 tapi menyimpan dusta, maling teriak maling dan bersisakan tenaga hanya untuk pasang wajah iba menjerat otak2 sederhana yang tidak pernah merasakan cinta, tidak mengerti apa itu cinta apa lagi tahu dimana cinta itu berada.

A post shared by ATALARIK SYACH (@ariksyach) on Oct 4, 2017 at 2:54am PDT