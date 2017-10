Nikita Mirzani Ungkap Kejanggalan di Twitternya yang Dinilai Hina Panglima TNI

Lagi dan lagi jari jemari gue yng lentik ini hrs ngetik kata2 yang panjang bnr😞. Tapi gpp gue lakuin agar org2 yg belum pinter jadi pinter abis baca ini. Gue bakal jelasin satu persatu. 1 : di zoom deh pic pertama di screenshoot itu. Bnyk terdapat ke anehan. Yang nge love 689 org. Yng comment 453. Yang ngeritwit 862. Tapi yang nge screenshoot cuma 1 dan itu sama semua screenshoot nya yang dpt dr akun penyebar kebencian aja. Akun nya @pki_terkutuk65 mudah2an abis followers loe nambah yah bor ( ga amin). Dan yang lucu nya dr 4 hari yang lalu smp hari ini. Yang tersebar luas cuma 1 screenshoot itu itu aja😞. Kan ada 862 yang ngeritwiit. Otomatis harus nya lebih dr 5 atau 10 deh. Lah ini cuma 1 🤦‍♀️. Kalau pun emang gue yang bikin. Ngapain juga gue hrs bikin di Twitter yang followers nya dikit aja 😞. Gue kan punya instagram yang followers nya 3,5 M asli tanpa beli followers, Ke 2 : di foto yang ke 2 itu kan jelas yah keliatan kalau instagram gue itu connecting langsung ke FB & Twitter gue. Jadi mustahil deh kalau gue dengan sengaja ngebuka appikasi Twitter cuma buat bikin kata2 itu. Lah gue aja ga ngerti cara ngeposting. Nge ritwit atau apalah itu di Twitter.dan bisa di buktikan kok. Silahkan aja buka Twitter gue. Semua postingan gue itu sama. Sama yang ada di instagram gue atau pun FB gue, Ke 3 : semua sosial media gue juga terhubung langsung ke email gue. Jadi kalau ada postingan baru. Comment baru atau ada org yg nge like. Pasti bgt bakalan keluar di notifikasi email gue. Tapi masa iya dr yang ngeritwit dan ngelove apalgi comment sebanyak itu ga ada 1 pun yg masuk ke email gue.. Dan ternyata setelah di selidiki ni dgn sangat teramat teliti. Ada loh turtorial di YouTube buat bikin seolah 2 gue yg membuat cuitan itu di akun pribadi Twitter gue. Itu Nama nya -INSPECT ELEMENT- yg bisa kalian liat turtorial nya di Youtube ☺️. Dan gue mau share nie link nya : https://skillcrush.com/2015/12/22/how-to-hack-beyonces-twitter-in-under-5-minutes/ Guys itu link nya pke bhs ingris. Jadi buat para alay. Mungkin ga ngerti bhs ingris 😂. Udh akh kepanjangan… bsk lagi aja di bahas. Kalau gue sempet itu juga. Ciao masyarakat yang gampang di adu domba dan di propagandakan

