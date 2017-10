Chelsea Islan Dekat dengan Daffa Wardhana, Netizen: Asal Bukan Bastian

FAJAR SELEB, JAKARTA- Nama Chelsea Island kembali mengemuka. Perempuan kelahiran 2 Juni 1995 ini, sebelumnya digosipkan memiliki hubungan khusus dengan mantan personil Coboy Junior, Bastian. Namun ternyata gosip tersebut hanyalah rumor belaka.

Pasalnya, Chelsea kini secara terang-terangan memamerkan sosok pria yang diduga kekasih barunya yang bernama Daffa Wardhana. Sebuah foto yang diunggah oleh akun Instagram Chelsea, terlihat keduanya begitu mesrah. Tak lupa Chelsea menulis caption romantis dengan emoji love.

“Selamat Hari Infinity! If you are lucky enough to find someone who’s as weird as you, never let them go.” tulis Chelsea Island.

Hal yang sama terlihat pada akun instagram pria tersebut. Ia juga menulis caption yang seolah menggambarkan perasaannya terhadap Chelsea. “Happy Infinity Day!”Aku ingin mencintaimu dengan sederhana” – Sapardi Djoko Damono,” tulisnya pada Foto mesra keduanya.

Happy Infinity Day!🐧❤️ “Aku ingin mencintaimu dengan sederhana” – Sapardi Djoko Damono A post shared by Daffa Wardhana (@daffawardhana) on Oct 8, 2017 at 3:24am PDT

Alhasil, postingan keduanya dibanjiri komentar netizen. Tidak seperti gosip dengan Bastian yang umumnya netizen tidak menyetujui, kali ini kedua pasangan ini mendapat respon positif dari netizen.

Netizen lebih menyukai sosok Daffa Wardhana ketimbang Bastian yang disebut bocah ingusan.

“Alhamdulillah bukan ama bocah ingusan,” tulis akun @rahmad.official.

“Gapapa asal jangan Lah Sama si kaleng kerupuk,” kata akun @rickyperdana14. “Bagus dari pada smaa babas,” timpal akun @kamarchh.

“masih mending sama yang ini daripada sama si gerobak es doger @bastiansteel,” kata akun @fadlinugroho.

Diketahui, Daffa Wardhana adalah anak satu-satunya dari pasangan Marini Zumarnis dan Denny Wardhana. Keduanya menikah pada tahun 90-an silam. Pernikahan itu, keduanya dianugerahi Daffa kecil yang lahir pada 28 November 1998.

Kini Daff tumbuh dewasa dengan wajah yang tampan. Daffa Wardhana sempat melanjutkan sekolah setingkat SMA di luar negeri, tepatnya di Singapura. Setelah lulus dari United World Colege of South East Asia, Singapura Daffa kemudian melanjutkan pendidikannya di Meulborne, Australia. (dal/fajar)