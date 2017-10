Putus dengan Vebby, Baim Wong Gandeng Ayu Ting Ting, Netizen Doakan Keduanya Menikah

FAJAR SELEB, Setelah dikabarkan putus dengan Vebby Palwinta, Baim Wong kini kepergok jalan bareng dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Sebuah foto beredar lewat beberapa akun gosip, Baim dikabarkan sedang menghadiri acara ulang tahun ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum di salah satu tempat di Jakarta. Dalam foto tersebut nampak keduanya jalan bersamaan, seolah terburu-buru.

Hanya saja, foto kehadiran Baim dalam acara Ulang tahun itu tidak dipublis oleh Ayu ataupun Baim Wong. Namun beragam asumsi netizen dalam foto tersebut cukup ramai, seperti yang nampak dalam akun gosip nengjepret ini.

“Jadi tadi malem pada ngerayain ultah di salah satu resto di Jakarta Selatan… Ternyata ada babang Baim-nya lhooo…

Ya positif aja ya mungkin babang Baim diundang kesana secara khusus karena sahabatan misalnya tapi kok foto babangnya ngga ada yang di-upload ya, Ya moga-moga aja jadian, biar berita miring-miring itu habis sudah tapi fans babang Baim terima ngga nih kalo babang sama ATT hehehehe,” tulis akun tersebut dalam unggahn foto keduanya.

“Klo saya si setuju aja japok sm si baim… biar keluarga kecil nagita bahagia… biar kelar dah keganjenan si jaer ini… eeeh iya tapi klo lakinya mau juga ya sm tu japok yg super2 soleha dr omongannya ,tingkah lakunya smpe pakeannya juga,” celetuk akun marlina759.

“Gpp kalo pcaran jg min dripda gangguin suami org.. Abis bekas rafi dlepeh kebaim abis dari baim entah dlepeh kemna lagi yaa,” sambung akun ricitadiyas.

Sebelumnya diberitakan, Baim Wong dikabarkan putus dengan pacarnya, Vebby Palwinta. Melalui instagram stroy, Baim seolah mengabarkan akan hal itu. I Tried. You didn’t. I’m done. Have Fun (Aku sudah mencoba. Kamu tidak. Aku sudah selesai. Selamat bersenang-senang),” tulis aktor berusia 36 tahun Sabtu (7/10/2017) lalu.

Sementara kedekatan Ayu Ting Ting dan Baim Wong sudah lama digosipkan, namun hingga kini hanya sebatas gosip.

Meskipun begitu, Baim Wong pernah menyebut AYu Ting Ting dengan sebuta ‘sayang’ saat janda beranak satu itu sedang live melalui instagram pribadinya. (dal/fajar)