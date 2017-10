Via Vallen Raih Trofi Penyanyi Terpopuler 2017, Fans Ayu Ting Ting Ngamuk

FAJAR SELEB, Via Vallen kembali meraih penghargaan sebagai Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler di ajang Indonesia Dangdut Awards 2017 yang digelar, Jumat (13/10/2017) malam.

Sebagai penyanyi terpopuler di tahun 2017, Via Vallen mengalahkan seniornya Ayu Ting Ting. Penghargaan ini juga untuk yang kedua kalinya diperoleh pelantun sayang ini.

Tak ayal, pemilik nama Maulidia Octavia ini diserang pendukung Ayu Ting Ting, termasuk stasiun televisi Indosiar yang menggelar acara tersebut.

Pihak Indosiar dinilai tidak adil, sebab sejumlah artis yang meraih penghargaan, dikatakan berada dalam managemen stasiun televisi tersebut.

“Harusnya Ayu Ting Ting yang menang, Album lebih banyak, karya lebih banyak, suara lebih bagus, follower 22 juta. gak adil bangat indosiar.”

“Dari penghargaan Via Vallen dapat penghargaan di SCTV yang pertama, saya sudah bilang kalo selama ini yang mengadakan Awaed itu SCTV dan Indosiar, maka yang menang adalah Via Vallen karena Via Vallen artis yang masuk managemennya SCTV. Sedangkan SCTV dan Indosiar itu manager. Kalo yang mengadakan Award MNSTV, maka Via tak akan menang. Da yang menang adalah Ayu, karena Ayu Ting Ting masuk dalam manageman MNCTV.” cetus salah satu netizen.

Sementara kemenangan Via Vallen, dinilai bukan dari hasil singlenya. “Keberuntungan dia aja. Bosen lagu-lagunya itu-itu aja. dan lagunya hasli cover orang bukan single dia sendiri.” celetuk salah satu akun.

Berikut beberapa artis yang raih pengharggaan Indonesia Dangdut Award 2017 yang digelar Indosiar.

1. Penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler : Via Vallen

2. Penyanyi Dangdut Solo Pria Terpopuler : Nassar

3. Penyanyi Dangdut Duo/Grup Terpopuler : 2R Rizki Ridho

4. Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Pria Terpopuler : Fildan

5. Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Wanita Terpopuler : Tasya Rosmala

6. Penyanyi Dangdut Penampilan Kostum Terbaik : Zaskia Gotik

7. Lifetime Achievement : Rhoma Irama

8. Sosial Media Darling : Fildan

9. Lagu Dangdut Terpopuler : Egois (Lesti)

