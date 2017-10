Pernah Ngaku tak Bisa Goyang, Ini Bukti Ayu Ting Ting Goyang Hot

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pedangdut Ayu Ting Ting lagi-lagi jadi pergunjingan di dunia maya.

Bukan soal gosip perselingkuhannya dengan Raffi Ahmad, melainkan karena goyangannya saat manggung off air.

Diketahui dari akun gosip Instagram lambeturah yang mengunggah video pelantun Sambalado itu saat manggung pada Sabtu (14/10) di Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.

Dalam video tersebut, janda satu anak itu terlihat bergoyang cukup seksi, ditambah lagi dengan pakaiannya yang cukup ketat.

“Selamaaaat pagi. Selamat berhari Minggu. Berhubung minceu lagi di jogja Sedikit oleh oleh dari jogja yaaaa. Semalam nyempetin ke Wates dulu buat mampir lihat ajib-ajib. Goyang manggggg,” tulis akun Instagram gosip di keterangan video tersebut pada Minggu (15/10).

Alhasil, unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Mereka mempertanyakan pernyataan Ayu Ting ting yang mengaku tak bisa bergoyang.

‘Wakakka sik ngakune g iso goyang.. eh ternyata iso di goyang malah,” celetuk akun yulekrofie. “yang katanya g bisa goyang… katanya sih,” balas aku pramestihayun.

“Kalau off air binal yak,” tulis akun fajarekomotret. “Klo lg live goyangnya kaku,” balas aliyatulhidayah.

“Gak bisa goyang, tapi paling yahuttttt. Gak pernah pake baju yang atas kebuka bawah ketutup dan sebaliknya, dan kata mak ncum att ini anak sholeh huhu solihun kali ahh wkwkwkwk,” lanjut evilianprtw.

“Kalem2.. Ini off air dimana budget bs 10x lipat drpd depan tv or onair. So kepuasan klien its number ONE????.ga masyalah lah yah baju mau merecet mau goyang sampe bawah2..toh malam2 ga ada bocil..and private tho…sekali2 goyangin ay di brownies,” kata akun biyt.me.

Seperti diketahu, Ayu Ting Ting pernah mengakui dirinya tidak bisa goyang erotis. “Kalo off air saya akan goyang. Tapi saat off air juga gak goyang yang seronok. Bukan goyangan erotis,” kata pada tahun lalu. (jpnn/fajar)