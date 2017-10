Tangan Robek Kenak Gigitan, Ini yang Dilakukan Sophia Latjuba Terhadap Anjing

JAKARTA- Sophia Latjuba baru saja tertimpah musibah. Ia diketahui terkena gigitan anjing.

Lewat akun instagram, wanita yang disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan Ariel Noah ini, mengunggah dirinya sedang dirawat di salah satu rumah sakit akibat gigitan anjing tersebut.

Nampak tangannya mendapat luka gigitan yang cukup menganga. “Hari ini anti-klimaks kena gigitan anjing.” Tulis Sophia Latjuba lewat captionnya.

Wanita berdarah jerman ini menuturkan, anjing tersebut bukan miliknya. Namun Ia juga tidak menyalahkan anjing ataupun pemiliknya.

“And no, it wasn’t one of my dogs. Kejadian seperti ini tidak boleh menyalahkan anjingnya. Kadang salah ownernya, kadang juga salah manusia yang mencoba approachnya.” Cetusnya.

Ia juga mengaku tetap mencintai anjing dan menjadikan musibah ini sebagai pelajaran.

“I will always love them to death. This is just a big learning experience. Thank you my baby @evacelia and Mbak Yuli-ku @julie_2373 for being there and handling the situation like real pros. I love you,” imbuhnya.

Sophia Latjuba memang dikenal gemar memelihara anjing. Hal itu diketahui lewat sejumlah foto yang kerap diposting di akun instagram miliknya. (dal/fajar)