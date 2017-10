Waduh, Nikita Willy Dilarikan ke Rumah Sakit

FAJAR SELEB, Kabar tak mengenakan datang dari artis peran Nikita Willy. Dia terpaksa dilarikan ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan.

Hal itu diketahui dari Instagram Story Nikita Willy pada Minggu (15/10). Tampak pemain film Gasing Tengkorak itu tengah terbaring dengan selang infus yang tertancap di lengannya.

Dara 23 tahun itu tak sendiri, tampak sosok kekasihnya, Indra Djokosoetono yang terlihat setia menemaninya.

Dalam video singkat itu, Nikita mengungkap alasannya hingga harus dirawati di rumah sakit.

“So here comes the day where i can’t eat spicy food anymore,” tulisnya.

Kesetian sang kekasih menemani Nikita semakin membenarkan bahwa hubungan keduanya sudah cukup intim. Sebelumnya, Nikita malah dikabarkan sudah dilamar oleh sang kekasih.

Beberapa waktu lalu, mereka terlihat menjelajah dunia dan menikmati waktu bersama. Beberapa negara yang mereka kunjungi yaitu Australia, Jepang dan Spanyol.(mg7/jpnn)