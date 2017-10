Jessica Iskandar Bau Badan? Coba Lihat Video Ini…

Geser 👉👉👉 Ini gimmik apa real 😕😕 kalo liat di vidio ruben ngomongnya liat kedepan sambil baca,,, tapi mba Jess kaya marah beneran,, 😊😊 ANTV gimmik nya gini gini amat,,, MAAF KAN DAKU GAESS 🙏🙏🙏

A post shared by @cahyacintaku on Oct 18, 2017 at 6:52am PDT