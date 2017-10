Ya Ampuun… Tulis Caption Doa ke Raffi Ahmad dan Nagita, Melly Goeslaw Malah Dicibiri

Happy anniversary ke 3 Gigi dan Karto @raffinagita1717 . Semoga langgeng ya, cobaan mah pasti akan ada aja sampe kapan juga. Tp kalo cinta kalian kuat , Insya Allah bisa selalu menyingkirkan godaan godaan itu, kalopun kegoda yaa palingan juga cuma numpang lewat doang, kasian deh kalo ampe ada yg baper mah, wong cinta Gigi & Raffi itu udah dipatenin negara dan agama eeem. Didoain cepet dapet adik lagi deh Rafatharnya , biar makin lengkap kebahagiaan kalian berdua, langgeng sampai ke surga Allah Amiiiiin

A post shared by Melly Goeslaw (@melly_goeslaw) on Oct 17, 2017 at 2:04am PDT