Pergoki Ratusan WNA asal Cina Menuju Kendari, Ifan Seventeen Merinding

ADA YANG SALAH DENGAN NEGERI INI • • Itu kata-kata yang pertama kali terlintas di kepala gw! Mungkin udah kelima kalinya gw terbang ke daerah Sulawesi, 70-80% penumpangnya adalah tenaga kerja asli Cina, yang gak bisa Bahasa Inggris apalagi Bahasa Indonesia. Terakhir hari ini pesawat ke Kendari sekitar 70-80 orang isinya mereka semua. • • Sempet bikin merinding waktu Seventeen harus manggung di Morowali, 95% isi pesawatnya adalah tenaga kerja asli Cina, let’s say sekitar 130 orangan kali ya. GILA SIH, LO BISA BAYANGIN, SERASA ADA DI NEGERI LAIN. Dan menurut info pramugarinya, “IT HAPPENS EVERYDAY” GILA!! Seventeen manggung di Morowali 6 bulanan yang lalu, kalo itu terjadi tiap hari??! SEKARANG UDAH RUAMEEE BANGET BERARTI!! • • Dari info yang gw tau ini juga terjadi di Bogor, Solok Selatan (Sumbar), Manokwari (Papua) dan entah mana lagi. Men, gw sih gak akan ngomong soal politik karna bukan kapasitas gw. • • TAPI SATU HAL YANG ADA DI KEPALA GW ADALAH, Pada saat Indonesia masih berlebihan SDM nya, masih banyak pengangguran, bahkan kita masih banyak mengirimkan sodara-sodara kita buat kerja bertaruh nyawa di negeri orang, kenapa kita harus memasukkan tenaga kerja dari negeri lain?!

