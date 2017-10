Soal Video Ciuman dengan Varrel, Nadine: Saat Itu Sama-sama Single

NAMA Nadine Emmanue Wawaruntu jadi perbicangan hangat semenjak kemarin, Senin (23/10). Penyebabnya, putri presenter Jeffry Wawaruntu itu terlihat sedang beradegan ciuman dengan Varrel Bramasta melalui sebuah video yang tersebar.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Lambe Turah, dan tersebar dengan cepat di jejaring sosial media. Dalam video yang berdurasi 16 detik itu, Verrel dan Nadine berciuman disambut sorak-sorakan temannya.

Alhasil, Nadine kini jadi bulan-bulanan netizen, Ia akhirnya dibully habis-habisan di akun instagram miliknya, bahkan profesi ayahnya ikut dibawa-bawa warga net.

Shock dibullu habis-habisan oleh warga net, Nadine mengakui langsung menghubungi Varrel Brmasta dan Natasha Willona, kepada keduanya, Nadine sempat meminta maaf atas beredarnya video tersebut.

“Aku tuh sampai WhatsApp Verrell yang kayak aku minta maaf ya. Minta maaf banget, cuma lagi sibuk kayaknya, jadi belum bales,” kata Nadine kepada wartawan melalui sambungan telepon.

“Sampai ke Wilona (minta maaf) walau aku enggak kenal tapi tolong sampein karena aku kan enggak enak. Dia jadi kebawa-bawa. Pacarku juga jadi kebawa-bawa. Mama papaku juga kebawa-bawa. (Aku) Jadi kayak linglung sendiri,” sambungnya.

Video tersebut diakui Nadine, direkam sejeka lama, namun baru disebar kemarin dan menjadi heboh. Kata Nadine, ciuman itu juga merupakan hukuman saat dalam permainan game. Kata Nedine, saat itu keduanya masih sama-sama single.

“Emang lagi truth or dare. Pada saat itu pun kalau mau dibahas, saat itu Verrell lagi single aku lagi single. Anak-anak zaman sekarang, we play that game all the time kayak ya udah main truth or dare. Kebetulan waktu itu aku dapat dare-nya disuruh ciuman sama Verrell,” terang Nadine. (dal/fajar)