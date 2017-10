Beredar Video Klip Agnez Mo ‘Adegan Ranjang’ Sama Bule

SETELAH meluncurkan video klip lagu Long As I Get Paid pada akhir September lalu, kini Agnez Mo kembali merilis video klip terbarunya.

Kamis (26/10), Agnez mengunggah video klip ‘Damn I Love You’ di akun You Tubenya. Baru dua hari di unggah, video klip tersebut sudah disaksikan 434,709 views.

Berbeda dengan Long As I Get Paid yang terkesan lebih kolosial, di video klip Damn I Love You ini, Agnez Mo tampil lebih berani. Beberapa adegan memperlihatkan Agnez Mo berpelukan mesra dengan seorang pria bule di atas ranjang.

Dengan mengenakan lingerie putih, Agnez Mo terlihat lebih seksi dalam video klip terbarunya itu. Beberapa adegan Agnez tampil lebih kasual. Ia terlihat santai dengan t-shirt, oversized pants, kemeja dan tank top ditambah beberapa aksesoris yang menonjol.

Dari sisi lagu, Damn I Love You juga memiliki beat dan nuansa berbeda. Terdengar lebih catchy dan ringan, dengan bumbu irama berbau reggae di dalamnya.

Liriknya pun terdengar sangat sederhana, menceritakan seseorang yang mengungkapkan rasa cintanya pada pasangan dan sudah jemu dengan lagu-lagu patah hati dan lebih berpengharapan pada hubungannya dengan sang kekasih.

Lihat video klip terbaru Agnez Mo di bawah ini :

