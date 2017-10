Saat Penggemar Kecewa dengan Penampilan Via Vallen di Sampit

BEBERAPA Penggemar Via Vallen mengungkapkan kekecewaannya saat pelantun sayang itu menggelar konser di Stadion 29 November Sampit, Sabtu (28/10/2017).

Selain ada keributan kecil soal pelayanan karcis di lokasi konser, para penggemar juga menyayangkan panitia yang tidak profesional. Salah satunya menyediakan Sound System yang tidak memuaskan.

Terlihat salah seorang menulis kekecewaannya yang diposting oleh akun instagram 3dara_rumpi. Ia ungkap kekecewaannya saat Via Vallen baru bisa tampil hanya pada jam 10 malam.

“EO-nya gak beres bangat, orang pada kecewa, karena tiket tetep dijual di pintu keduanya pintu udah terbuka lebat tanpa penjagaan, percuma beli tiket. Udah gitu, artisnya nongol jam 10 malam, 7 lagu doang pula. Kasihan sama si mbak, kayaknya lagi sakit, pilek gitu. jadi nyanyinya gak maksimal. Gal asik, Sound systemnya jelek banget.” Tulis salah satu akun yang namanya disamarkan.

Selain itu, pemilik nama Maulidia Octavia itu, dikatakan tidak menerima penggemarnya untuk berfoto bareng.

“Saya belain sewa kamera buat foto sama mbanya, bela-belain makan di cafe hotelnya biar nunggunya enak. Padahal saya anak kos biasa. Uang segitu anyep bersama kekecewaan pas dengar dari crewnnya, mbanya dulu pernah ngancem ga mau tampil kalau crewnya ada ngetok-ngetok kamar gegara ada fans yang mo minta foto,” kata netter tersebut.

Namun, postingan tersebut dikomentari oleh para penggemar Via Vallen lainnya yang ikut membela idolanya.

Seperti akun hellogitta menulis, “Trus artis itu kudu piye? Kudu ngeladenin fans minta foto 24 jam? Lha mbok pikir via vallen tu malaikat apa ya sing gak butuh minum makan turu dan nafas. Mbok ya sabar to koyok ra nok waktu ae. Siapa sih ini yang kamu turuti sharing gak mutu mindara?,” celetukmnya.

“Disini bukan Via Vallen nya yg salah, EO yang salah. 7 lagu dinyanyiin itu udah banyak lho. Emang hrus brp lagu? 20 lagu? Ditambah lagi sakit gitu. Masalah sound itu masalah EO. Dan lebih kocaknya ini fans, dia ‘ga terima’ via vallen ga mau terima foto di hotel? Halu mbaaa??? saat artis sudah dihotel dan tidak ada konfirm dr manajen akan ada meet and great itu artisnya suda waktunya istirahat. Lo kalo lg capek, lagi sakit, makan aja kaga nafsu. Apalagi diajak foto ma banyak orang.” tulis akun kincanasurya. (dal/fajar)