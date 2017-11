Jadi Model Hot untuk Playboy, Nikita Mirzani Mengaku Bangga

JAKARTA- Nikita Mirzani akan tampil di majalah Playboy Filipina. Keputusannya itu, kini mulai ditanggapi negatif oleh netizen di sosial media.

Meskipun begitu, janda dua anak itu rupanya tak ambil pusing. Menurutnya yang terpenting punya penghasilan sendiri.

“Yang penting tabungan gue membengkak. Daripada ribet ngurusin orang-orang yang nggak punya duit. Yang ngurusin gue kan yang nggak punya duit,” ujar Nikita Mirzani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Niki-sapaannya- kadang dianggap sebagai artis yang tidak berperstasi hanya bermodal sensasi. Namun baginya, Tampil di Majalah Playboy merupakan satu kebanggan tersendiri. Menurutnya, hanya Ia yang berani tampil di Majalah dewasa tersebut.

“Terserah orang mau bilang gue nggak ada prestasinya, silakan saja. Buat gue siapa sih artis kita yang bisa masuk majalah Playboy, itu merupakan sebuah kebanggaan. Nggak ada yang bisa selain gue, The one and only,” katanya.

Beberapa foto yang dinilai vulgar di instagram miliknya, juga kerap dicibiri warga net. Meskipun begitu Nikita Mirzani tidak ambil pusing dengan sejumlah cemoan itu.

“Gue sih nggak mau komentarin netizen ya. Netizen itu kan mukanya nggak jelas yang mana, mukanya kotak, giginya tonggos, nggak jelas. Kecuali yang mengomentari gue yang berpendidikan yang makan bangku sekolahan. Netizen di sini kan nggak jelas. Gue kan nyari duit bukan dari netizen, jadi gue nggak mau komentarin mereka,” pungkasnya.