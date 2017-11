Habis Bulan Madu, Raisa Dinilai Kurus dan Makin Jelek

AKTOR ganteng Hamish Daud menunjukkan sikap suami yang luar biasa. Ya, dia langsung membalas netizen yang nyinyir hanya karena sang istri Raisa saat ini lebih kurus.

Ini terjadi setelah Hamish Daud mengunggah foto berdua bersama Raisa. “Recent Lake Como was a treat,” tulisnya di foto dengan latar belakang danau tersebut.

Namun, tak disangka, netizen malah menyerang fisik Raisa. Mereka menyebutnya tambah keriput, kurus, tidak segar lagi sejak menikah dengan Hamish.

Di foto ini, Raisa memang terlihat agar tirus. Dan, ya lebih kurus dari biasanya.

“Raisa kok jadi peot gitu, kurus, nggak segar, urus dong bang hamish,ckckc,” komen seorang netizen.

Mleihat banyaknya yang komen jelek tentang wajah Raisa, Hamish membalas di kolom komentar, “Love my wife. She’s the prettiest most kind hearted person I know (Sayang istri saya, dia adalah perempuan paling cantik dan orang dengan hati paling baik yang saya tahu),” tulisnya.

Komentar dan balasan Hamish ini langsung menjadi perhatian akun gosip Instagram.

“Ketika netizen datang menyerang mbak Yaya. Disitu ada bang Hamish yang siap membela. So sweet bgt si babang . Masalah foto indang mungkin salah angle aja kali yes? Jadi Yaya nya keliatan lebih tirus gitu,” tulis akun Lambe Nyinyir.

(nin/pojoksumut)