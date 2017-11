Sindir Artis Korea, Audi Marissa Diserang Netizen

JAKARTA – Audi Marissa menjadi sorotan netizen. Hal ini karena komentarnya di Instagram aktor Korea, Lee Jong Suk.

Belum lama ini, Lee Jong Suk mengunggah foto bersama para pemain drama While You Were Sleeping, Suzy dan Jung Hae In.

Pada kolom komentar, diketahui Audi ikut berkomentar.

Dirinya mengaku mengaku pusing melihat senyum manis dan wajah mulus Lee Jong Suk.

“Omg Oppaaaaaa tau ah pusing gue liat senyum lu,” katanya. “Mukanya mulus amat dah! Pake apa opaa? Pake jepuk ya? Pusing w,” sambungnya.

Komentar Audi ini lantas kembali dikomentari netizen. Banyak yang dibuat ngakak dengan komentar pemain sinetron Dua Wanita Cantik ini.

Namun begitu, ia juga mendapat komentar nyinyir dengan menyebutnya norak. Terhadap komentar nyinyir ini, ia pun memberikan tanggapan.

“Emang gue norak. napa? gue comment pake ig gue yeeee weeekkkk,” balasnya.

Sikap Audi yang cuek ini juga menarik perhatian netizen lainnya. Seperti terlihat di akun makrumpita.

Banyak yang menilai, sikapnya masih wajar. “Lucu”an gpp kali… Sule aja coment di ig kajol pke bhsa sunda kok,” ucap akun vie_toktil.

“Pada gatau ya tiap postingan babang jongsuk mbak audi always komen hehe doi emang penggemar jongsuk eike pisan suka suka kalau tiap main drakor feelnya dapet kalo jongsuk yg main,” sambung akun dewuta.

(zul/pojoksatu)